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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Kasım mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Kasım mesajı
AA

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in ve bağımsızlığın mimarı, yol gösterici, ebedi Başkomutan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde, saygı, minnet ve özlemle andı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mesajında, şunları kaydetti:

"Bir büyük lideri, bir bilgeyi, bir siyasi ve askeri dehayı, bir devrimciyi, çok büyük bir vatan ve millet sevdalısını anıyoruz bugün... En büyük hayali, Cumhuriyet'i ilan ederek millet egemenliğini inşa etmek olan, tüm hayatını 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine dayandıran Büyük Atatürk, kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ile tüm mazlum milletlerin de umudu olmuştur. Bugün bizler, Cumhuriyet'in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür evlatları olarak verdiğimiz tüm mücadelelerde ondan ilham alıyoruz. Tek bir düşümüz var. Ülkemizin siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla perçinleyerek 'kimsesizlerin kimsesi' Cumhuriyet'i, demokrasi ile taçlandırmak. Dostlarımızla birlikte yürüdüğümüz bu yolun sonunda, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, liyakat esasına dayalı bir devlet kadrosunun inşa edileceğine, bağımsız yargı ve eksiksiz bir millet egemenliğine kavuşacağımıza olan inancım tamdır."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu mesajında, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatan için şehit düşmüş tüm kahramanları rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

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