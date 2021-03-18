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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek verin göreceksiniz Türkiye bütün bu sorunları aşacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerine destek verilmesi durumunda Türkiye'nin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
AA

Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Et Kombina Tesisi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük ikinci et kombinasının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını, bu tür tesislerin Türkiye'nin her yerinde olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de çiftçilere gereken desteğin verilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Neden bizim çiftçimiz desteklenmiyor? Sütü, eti düşük fiyatla alıyorlar fakat marketlerde, diğer yerlerde çok pahalı satılıyor. Sonra terörist olan kim? Üretici. Niçin, niye pahalıya satıyorsun? Yem fiyatı ne oldu, ilaç fiyatı ne oldu, soran var mı? Ama biz soracağız, beraber soracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu olmadığını, iktidara geldiklerinde sorunların tamamını hep birlikte çözeceklerini vurguladı. "İntikam duygusuyla devlet yönetilmez" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir. O görevi yapacak olan da devleti yöneten siyasi otoritedir. Yani şu anda AK Parti'dir. AK Parti'nin vatandaşına hizmet etmesi lazım. Bölmemesi lazım, öfke duymaması lazım, kin duymaması lazım. Patatesçiydi, soğancıydı, hayvan üreticisiydi, çiftçiydi, bunları hiç kimse terörist ilan edemez. Bunlar çalışıyorlar, kazanıyorlar, alın teri ile kazanıyorlar. Bizim köylümüze veremediğini Avrupa'nın köylüsüne veriyor. Bizim üreticiye veremediğini Avrupalı üreticiye veriyor. Ya kardeşim, burada da çalışan var. Veriyorsan ona verdiğin fiyatın aynısını bizim köylüye ver, o kazansın. O üretiyor, o çaba harcıyor, o emek harcıyor. "

- "Etnik kimlik üzerinden siyaset yapmayız"

Türkiye'nin tüm sorunlarını akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çünkü benim siyaset anlayışımda cebini doldurmak yoktur, vatandaşın cebi dolacak, vatandaş kazanacak, alın teri döken kazanacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz her yerde kendi vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza destek oluyoruz. Tarihin bize yüklediği bir miras var. Ama etnik kimlik üzerinden siyaset yapmayız. Allah'ın yarattığı insanı en değerli varlık olarak kabul ederiz. Bu coğrafyada herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz. Biz cennet yurdu olan bu ülkeyi cehenneme çeviren bir siyaset istemiyoruz. Bize destek verin göreceksiniz Türkiye bütün bu sorunları aşacak. Çiftçisi de kazanacak, esnafı da kazanacak, işçisi de kazanacak, herkes kazanacak."

Daha sonra Şerif Özgür isimli bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na tarihi olduğu belirtilen "Nutuk" hediye etti.

Kılıçdaroğlu ise Nutuk'un parti genel merkezinde yerini alacağını, Irak ve Suriye'deki Türkmenlerin kendilerinden "Nutuk" istediğini, oraya Mustafa Kemal Atatürk'ün bu eserini gönderen tek partinin CHP olduğunu ifade etti.

Et Kombina Tesisi'ni gezen Kılıçdaroğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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