CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerine oy vermeyen grupların belirlenmesi için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine talimat vererek, "Bize oy vermeyen her kesimin sorunlarıyla ilgilenilecek. Her dert bizim derdimizmiş gibi kabul edilecek ve bu kitlelerle tekrar kucaklaşılacak." dedi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de toplandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki şehit cenazesinde uğradığı saldırı gündeme geldi ve olaya ilişkin bazı görüntüler izlendi, fotoğraflar incelendi.

AA'nın haberine göre toplantıda; video, fotoğraflar ve tutanaklara göre, taşların öbek öbek daha önce olay yerine konulduğu, çatıdan sopa dağıtıldığı, ifadelerine başvurulan 37 kişinin dışında 15 kişinin bu olayları provoke ettiği belirtildi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan, Ankara Milletvekili Murat Emir, eski cumhuriyet savcısı Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Umut Akdoğan, Celal Çelik'in yer aldığı komisyon, konuyla ilgili çalışma yürüterek bilgi toplayacak.

"EKONOMİ MASASI TOPLANSIN" TALİMATI

Toplantıda Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sahipsiz olmadığını ifade ederek, derhal ekonomi masasının toplanmasını istedi ve ekonomideki kötü gidişi durduracak, önleyecek çözüm önerilerini halk ve iktidar ile paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Dış politikada çok büyük sorunların bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, emekli diplomat ve askerlerin çağrılarak bir masa oluşturulmasını, durum değerlendirmesi yaparak, politik söylemlerine esas oluşturacak teknik bilgi vermelerinin sağlanmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, kendilerine oy vermeyen grupların ve kitlelerin hemen saptanması için CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel başta olmak üzere, MYK üyelerine görev verdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kendilerine oy vermeyen her kesimin sorunlarıyla ilgilenileceğini belirterek, "Her dert bizim derdimizmiş gibi kabul edilecek ve bu kitlelerle tekrar kucaklaşılacak." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi konusunun da unutulmamasını istedi.

Ayrıca, yerel seçimde CHP'nin kazandığı 11 büyükşehir belediye başkanıyla 26 Nisan Cuma günü Ankara'da bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı.