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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Dileriz İslam dünyasında adalet ve huzur kazanmış olur

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin çağlar ötesinden söylediklerinin bugün kainatın evrensel kurallarına dönüştüğünü belirterek, "O elinde kılıç değil aydınlanmanın meşalesini taşımıştır. Yaşamı boyunca hep hakkı ve adaleti savunmuştur" dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Dileriz İslam dünyasında adalet ve huzur kazanmış olur
"Dileriz İslam dünyasında adalet ve huzur kazanmış olur"
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AA

Kılıçdaroğlu, Yenikapı etkinlik alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'nde vatandaşlara hitap etti.

Hacı Bektaş Veli'nın bu topraklarda yaşadığını ve anlayan için çok şey dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "O dedi ki 'En büyük keramet çalışmaktır, adalet her işte hakkı bilmektir, arifler hem arıdır hem arıtıcı, en yüce servet ilimdir, kibrin aslı şeytan tevazunun aslı rahmandır, çalışmadan geçinenler bizden değildir, alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür, kimsenin ayıbını arama kendi ayıbını gör, dini dili rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.' Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda. o elinde kılıç değil aydınlanmanın meşalesini taşımıştır. Yaşamı boyunca hep hakkı ve adaleti savunmuştur." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin barışın ve huzurun öncüsü olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kimseyi ötekileştirmemiş, o kendi dilinde 72 milleti bir görmüştür. O ünlü düşünür mutasavvıf Ahmet Yesevi ocağında yetişmiş, feyiz almıştır. Dergahındaki hocası Lokman Perende'dir. O bu topraklarda insan-ı kamil olarak ünlendi. Aklı kullanmayı ve bilimi öğütledi. 'Eğer bir yeri karanlık olarak görüyorsan bil ki perde senin gözündedir.' diyordu. Dergahında düşüncelerini öğrencilerine aktararak yaygınlaşmasını sağladı. Onun dergahında eğitim görenler daha sonra Anadolu ve Rumeli coğrafyasına dağıldılar. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde toplumları aydınlatıyor."

AA'nın haberine göre; Hacı Bektaş Veli'nin düşüncelerine dünyada her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, dünyadaki savaş ve açlık alanlarının, İslam ülkeleri olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, yerinden edilenlerin Müslümanlar olduğunu dile getirerek, "Afganistan'da yaşananlar sadece bizi değil, tüm dünyayı endişelendiriyor. Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik, adalet gibi alanlarda Müslüman ülkeler gerçekten de perişanlığı yaşıyor. Dileriz yaşanan acı ve dökülen kanlar son bulur. İslam dünyasına huzur ve adalet gelir. Adalet ve huzur kazanmış olur. Anadolu'yu bize yurt yapan, bu toprakları ilim irfan bahçesi haline getiren bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi, dedelerimizi huzurlarınızda bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bu güzel ülkede özgür bir şekilde onurumuz ve şerefimizle yaşama hakkı imkanı veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından etkinlik Arif Sağ konseri ile devam etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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