Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İl Belediye Başkanları Toplantısı"na başkanlık etti

CHP'de "İl Belediye Başkanları Toplantısı", Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, belediye başkanlarının pandemi sürecindeki çalışmaları ele alındı

Kemal Kılıçdaroğlu
AA

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, CHP'li il belediye başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda, belediye başkanlarının bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin yanı sıra pandemi sürecindeki çalışmaları ele alındı.

Geleceğe dönük projelerin de değerlendirildiği toplantıda, belediye başkanları çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'nun da belediye başkanlarına yönelik bir değerlendirme konuşması yaptığı toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da hazır bulundu.

Toplantıya, görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da arasında bulunduğu 10 il belediye başkanı katıldı. Toplantı çıkışında Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Temmuz'da da partisinin 11 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pençe-Kaplan Operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi
GÜNDEMPençe-Kaplan'da PKK'ya darbe
e-Okul LGS başvuru! E okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı! LGS tercih başvuru detayı
GÜNDEMe-Okul LGS başvuru!
Lise taban puanları 2020! MEB lise yüzdelik dilimleri hesaplama! LGS Tercih kılavuzu yayında
GÜNDEMLise taban puanları 2020 açıklandı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
GÜNDEMPençe-Kaplan Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele ...
YKS sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu
GÜNDEMYKS sonuçları ne zaman açıklanır?
Son dakika haberler... İBB Meclisi'nden Ayasofya kararı
GÜNDEMİBB Meclisi'nden Ayasofya kararı
17 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
GÜNDEMİşte güncel koronavirüs tablosu
Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı
GÜNDEMIrak'ın kuzeyine hava harekatı
İzmir'in Alaçatı ilçesinde otluk ve makilik alada yangın çıktı
GÜNDEMAlaçatı'da korkutan yangın
Son dakika haberler... Korkunç olay! Evine girdiği kadını öldüresiye dövdü!
GÜNDEMKorkunç olay! Evine girdiği kadını öldüresiye dövdü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X