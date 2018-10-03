CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu muhtarlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

AA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, gelecek yıl fiyatların böyle gitmesi halinde Türkiye'nin açlıkla karşı karşıya kalacağını savunarak, şöyle devam etti:

"Niçin? Çiftçi ekemeyecek. Gübre, ilaç yüzde 100 arttı. Süt üreticisinin haline bakın. Neredeyse markette satılan 1 litre süt ile su eşit hale geldi. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Düşünmek ve emek gerekiyor. Şapkamızı yeniden önümüze koymak lazım. Demokrasi ve standartlarımızı büyütmemiz gerekiyor. Eğer tek adam rejiminden Türkiye kurtulamazsa hiç kimsenin sağlıklı bir geleceği yoktur. Bugün Batılılar, egemen güçler tarafından yönetilen bir toplumuz. Türkiye bu hale sokuldu. Londra'da teslim olmuş bir siyasi irade var. Kaç milyar dolar ödedik bu tefecilere? Borç aldık, ne yapıldı? Baraj mı, yeni bir Telekom mu kurduk. Nereye gitti bu para? Sorgulamamız lazım. Kanaat önderi pozisyonundasınız. Bunları onun için anlatıyorum. Bunları sorgularsanız Türkiye’nin kurtuluşuna adım atmış olursunuz. Bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumda, 'Bu yaptı, şu yaptıyı.' bırakıyorum. Kim yapar, ülkeyi yönetenler yapar. Bugün bir krizle karşı karşıyayız, iyi yönetilmiyoruz. Umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye bu krizden rahatlıkla çıkabilir. İyi yönetilirse 6 ayda çıkar, iyi yönetilmezse 6 yılda bu krizi aşamayız. Ben, 'Yarın sabahleyin krizden çıkarız.' dersem doğruları söylememiş olurum."

"O BİLGİLER BİZE VERİLMEYECEK"

"Şimdi ne diyorlar? Faizleri artırdılar, yine güvenmiyorlar. 'Faiz arttı ama yetmez. Bir tane seni denetleyecek adam bulacaksın, McKinsey’i bulacaksın.' diyor." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"(O üç ayda bir gelip seni denetleyecek. Bana rapor verecek, ben ondan sonra sana borç para veririm.) diyor. Türkiye bu hale kim getirdi? Din, iman edebiyatı ile bu hale geldik. Türkiye'nin dünyada saygınlığı yok. McKinsey'e hangi bilgiler verilecek, kimse bilmiyor. O bilgiler bize verilmeyecek. Amerikalının bildiği bilgiyi ben bilmeyeceğim. Birinci kozmik odaya FETÖ'yü soktular. Şimdi McKinsey'i maliyenin kozmik odasına sokacaklar. Bütün bilgileri alacaklar. Tefeciler için rapor yazacaklar."

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı devam etti.

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