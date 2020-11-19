Toplantının ardından Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ne geçen Kılıçdaroğlu, burada partililerle buluştu.Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Veli Ağbaba ile CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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