TBMM'de parti grubuna seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özetle şu açıklamalarda bulundu:

"Pazar günü Ankara'da bir terör saldırısı oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kayseri'de şehit edilen veteriner kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Teröre karşı mücadele etmek insanlık görevidir.

Pazar sabah İçişleri Bakanı'nı arayıp bilgi aldım. İvedilikle olay müdahale eden polis teşkilatına teşekkür etmek de bizim görevidir. Ayrıca İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronlarına karşı verdiği mücadeleden ötürü tebrik ettim. Dün acı bir haber aldım. Yusuf Kerim 6 yaşındaydı onu kaybettik; ona da Allah'tan rahmet diliyorum.

Kadın erkek eşitliğini kurultaya götüreceğim. Bir kadın, bir erkek fermuar sistemi gelecek. Kadınların siyasete girmesinin önündeki engelleri kaldıracağım. Kadın kardeşlerimden destek bekliyorum. Bir kadın devrimini gerçekleştireceğiz.

Siyaset sorunları çözme sanatıdır. Siyasetçi belli bir makama geldikten sonra zenginleşmişse bilin ki o kendisine hizmet etmiştir. Kim dün yüzükten bahsedip bugün 13 uçakla geziyorsa bir sorunumuz var demektir. Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum, Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yürüten meclistir. Bu meclis, AK Parti ve MHP'li vekillerin el kaldırıp indirdiği meclistir.

Ahlaki ve siyasi bir meşrutiyeti olmayan iktidara karşı mücadele veriyoruz. Yarış, eşit koşullarda verilir.