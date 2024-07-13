CHP Genel Başkanı Özel'den İzmir'de akıma kapılıp ölenler için taziye mesajı CHP Lideri Özgül Özel, İzmir'de elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden iki vatandaş için taziye mesajı yayımladı. Özel, ""İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 13.07.2024 - 20:44 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:21 facebook

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