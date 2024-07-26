CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da vatandaşlara küfe ile hitap etti

CHP Genel Başkanı Bursa gezisinde halka hitap etti. Kürsüde küfeyi sırtlayan Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Ben emekliyi aslan gibi taşırım.Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi, milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtında yüksün. Emekliler değil, asgari ücretliler değil, esnaf değil, çiftçiler değil. Bu küfeye ne koyarsan koy biz taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı küfeyi biz taşıyacağız, emeklileri biz ayağa kaldıracağız, söz veriyoruz.