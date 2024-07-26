Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da vatandaşlara küfe ile hitap etti - Gündem Haberleri | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da vatandaşlara küfe ile hitap etti

        Bursa'da halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu küfeye ne koyarsan koy biz taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı küfeyi biz taşıyacağız, emeklileri biz ayağa kaldıracağız, söz veriyoruz" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 20:52 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sırtında küfe ile seslendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Bursa gezisinde halka hitap etti. Kürsüde küfeyi sırtlayan Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        Ben emekliyi aslan gibi taşırım.Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi, milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtında yüksün. Emekliler değil, asgari ücretliler değil, esnaf değil, çiftçiler değil. Bu küfeye ne koyarsan koy biz taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı küfeyi biz taşıyacağız, emeklileri biz ayağa kaldıracağız, söz veriyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel küfe
        #haberler
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        Uyuşturucu baronu yakalandı
        Uyuşturucu baronu yakalandı
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?