CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti

Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP'de ziyarete Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökan Zeybek katıldı.

GÖRÜŞME 1,6 SAAT SÜRDÜ

Özgür Özel, 1,5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, eş başkanlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni ismiyle DEM Partisini genel merkezlerinde ziyaret ettiklerini belirten Özel, "Daha önce Mecliste görev yaptığım her aşamada şunu vurgulamıştım, siyasi partilerin arasındaki diyalog, hem o ülkenin demokrasisi açısından hem o parlamentonun üretkenliği açısından hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından birisidir." dedi.

Kurultay sonrası DEM Parti eş genel başkanlarının kendilerini arayarak kutladığını hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"DEM Parti bizden önce kurultayını yapmıştı. Kurultay yoğunluğu içinde partimizden hayırlı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle o ziyareti gerçekleştirdim. Bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık, Türkiye'yi, dünyayı değerlendirdik ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun, bu görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."