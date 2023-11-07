CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini kutlayan siyasi parti liderlerine teşekkür etti - Gündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini kutlayan siyasi parti liderlerine teşekkür etti - Gündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini kutlayan siyasi parti liderlerine teşekkür etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve DEVA Lideri Ali Babacan'a teşekkür etti

CHP Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, kendisini kutlayan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan'a sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

BİRLİKTE MUHALEFETİ BÜYÜTME VURGUSU

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kutlama mesajına teşekkür ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi: Sayın Akşener, nazik tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Demokrasimizin büyük yara aldığı, adaletin çürümeye yüz tuttuğu böylesi bir dönemde aldığım sorumluluğun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için var gücümle mücadele edeceğim.

"ADALETİN ÇÖKTÜĞÜ BU DÖNEMDE"

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Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Lideri Ali Babacan'a yönelik olarak yayımladığı cevabi teşekkür mesajında benzer şekilde 'muhalefeti büyütmek' vurgusu yaparak şunları söyledi:

Sayın Temel Karamollaoğlu, tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Adalet sisteminin çöktüğü bu dönemde toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadele edeceğim.

"ALDIĞIM SORUMLULUK BİLİNCİYLE"

CHP Lideri Özel, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'a yönelik olarak yayımladığı mesajda şöyle dedi:

Sayın Ali Babacan, nazik tebrik mesajınız için teşekkür ediyorum. Demokrasimizin büyük yara aldığı, ekonominin çöktüğü, yoksulluğun sıradanlaştığı bu dönemde aldığım sorumluluğun bilinciyle toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için mücadele edeceğim.

MANİSA'DA AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Özgür Özel öte yandan, Manisa gezisine baba evini ziyaret etti. Özel, emekli öğretmen olan annesi Şükran ve emekli öğretmen babası Talat Özel'in ellerini öperek sohbet etti. Ziyarette Özel'in eşi Didem Özel'in yanısıra yakın akrabaları da bulundu.