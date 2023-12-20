CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi heyetini kabul etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi heyetini, parti genel merkezindeki makamında kabul etti

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve CHP'den Saadet Partisine geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ile görüştü.

TBMM Genel Kurulunda bir milletvekilinin vefatın ardından bir parti grubunun düşmesinden en çok iktidar partisinin rahatsız olması gerektiğini belirten Özel, siyasi partilerin söz hakkına saygılı olduklarını, demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaya da Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından CHP'den istifa eden Kasap'ın partilerine geçmesi nedeniyle Özel'e teşekkür ederek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun selamını iletti. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.