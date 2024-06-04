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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Merkezi'nde Şero'ya kardeş geldi | Son dakika haberleri

        CHP Genel Merkezi'nde Şero'ya kardeş geldi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini duyurdu. Kedinin ismi ise 'Zafer' oldu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 22:29 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:29
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        Şero'ya kardeş geldi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini duyurdu.

        KEDİNİN İSMİ 'ZAFER' OLDU

        Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak." ifadelerini kullandı.

        Özgür Özel, paylaşımda, kedi yavrusuyla çekilen fotoğraflara da yer verdi.

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