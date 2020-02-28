AA

CHP Grubu yarın İdlib gündemi ile toplanacak



- CHP'de dün ve bugün gerçekleştirilen MYK toplantılarında, Suriyeli mültecilere yönelik provokasyonlara karşı parti örgütlerinin uyarıldığı ve dikkatli olmalarının istendiği belirtildi - İdlib şehitleri için CHP Genel Merkezine dev Türk bayrağı da asıldı

CHP TBMM Grubu, yarın İdlib gündemi ile toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün CHP Genel Merkezi'nde yapılan televizyon programı sonrası İdlib'de yaşanan gelişmeleri saat 22.15'ten itibaren makamında kurmaylarıyla takip etti. Kılıçdaroğlu, kurmayları ile yaptığı görüşmede, Hatay milletvekillerinin derhal bölgeye gitmesini, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da talep olması durumunda yaralı askerlerin sevki amacıyla her türlü desteğin verilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu'nun sabaha doğru TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la telefonda görüştüğü, görüşmede TBMM'nin acil olarak kapalı oturumda bilgilendirilmesi gerektiğini Şentop'a ilettiği bildirildi.

- Yarın saat 14.00'te toplanacak

CHP'nin dün akşam ve bugün gerçekleştirilen MYK toplantılarında, CHP TBMM Grubu'nun yarın saat 14.00'te Meclis'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanması kararlaştırıldı. Toplantının açılışında Kılıçdaroğlu'nun bir değerlendirme yapacağı ve daha sonra grubun basına kapalı olarak devam edeceği bildirildi.

- Parti örgütlerine provokasyon uyarısı

Öte yandan, söz konusu MYK toplantılarında parti örgütlerinin özellikle Suriyeli mültecilere yönelik gerçekleştirilebilecek provokatif eylemlere karşı dikkatli olmalarının istendiği de öğrenildi.

MYK tarafından CHP milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, konunun hassasiyetine dikkat çekilerek genel merkezin bilgisi dışında açıklamalarda bulunmamalarının istendiği kaydedildi.

MYK'de saldırıyla ilgili bilgilendirmenin Genelkurmay Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı yerine Hatay Valisince yapılmasının da teamüllere uygun olmadığı dile getirildi.

İdlib şehitleri için CHP Genel Merkezine dev Türk bir bayrağı da asıldı.