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HaberlerGündemPolitikaCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partiden istifalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partiden istifalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Son dakika... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partiden istifalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, "İlk günden beri kapı hep sonuna kadar açıktı. Son ana kadar diyalog yollarının sürmesi için elimizden geleni yaptık. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasından memnun olmak mümkün değil. CHP koca çınarından yaprak dökümü olabilir ama dalları sağlamdır, kökleri sağlamdır" diye konuştu...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partiden istifalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor
CHP'den istifalarla ilgili açıklama
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HABERTURK.COM

Son dakika... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partiden istifalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu...

Özel konuşmalarında şu ifadeleri kullandı: "İçinde bulunduğumuz tek adam rejiminin zulmü, baskısı, yarattığı yoksulluk, yoksunluk ve güvencesizlik ortamında yapılacak ilk seçimlerde bu rejimin mağdurlarının, yeniden demokrasiyle birlikte yeniden kurulacak toplumsal barışla birlikte, huzur ortamıyla birlikte geleceğin kendileri, çocukları için çok daha iyi olmasını bekleyen çok sayıda insanı, vatandaşımızı rahatsız eden, huzursuz eden beyanlar ve ifadeler duyduk.

"KAPILAR KENDİLERİNE HEP AÇIK OLDU"

Sürecin başından sonuna kadar takip etmiş CHP Grup Başkanvekili olarak, sayın genel başkanımız bu süreçte sabırlı ve toleranslı iyi niyet göstermiş. Kendisine mektup yazıldığını, birtakım taleplerini iletildiği süreçte kapının kendilerine açık olduğunu, CHP'de genel başkanla yapılacak her türlü görüşmede böyle bir talebin karşılanacağı söylenmiştir.

"CHP'NİN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Gelinen bu noktadan bizler CHP'lilerin memnuniyet duymadıklarını görüyoruz, hissediyoruz. CHP Kuva-yi Milliye'den kökünü alan, CHP Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetlerinden kökünü alan, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. O günden bugüne de çizgisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Geçmişte yaşadığımız kumpas davalarında asker, sivil yurtseverlerin mahkemelerde, cezaevlerinde 1 dakika bile yanından ayrılmayan CHP'nin ne genel başkanı, ne kararlılığı, ne programı değişmemiştir.

"İFADELERİ ÜZÜLEREK TAKİP ETTİK"

Bir başka parti ya da oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler, geleceğe dönük kişisel ikbal talepleri. Düne kadar üyesi olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik.

"BUNU YAKINDAN TAKİP ETTİK VE NOT ETTİK"

CHP 100 yılı aşkın süreçte yolundan dönmedi, dönmeyecektir. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplumsal huzuru ve barışı için, daha iyi gelecek, yoksulluktan kurtulmak için yürüdüğü yoldan dönmeyecektir. Bu yolda dün olduğumuzdan bugün daha kararlıyız. Bugün yaşananların saray tarafından, bugün yaşananların tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle takip ediyoruz.

Bir bakanın istifasının 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların, milletvekillerin istifasının canlı yayında yayınlıyor olmasının bir anlamı vardır. Bunu vatandaşlarımız yakından takip etmiştir. Biz de bunu yakından takip ettik ve not ettik.

"SARAY OPERASYONLARI CHP'Yİ YOLUNDAN DÖNDÜRMEYECEKTİR"

"CHP tüm eleştirileri, parti içinde özgürce yapıldığı, tartışıldığı bir kişinin değil, partinin milletvekillerinin, PM üyelerinin söz sahibi olduğu partidir. Mustafa Kemal'in gösterdiği çağdaş uygarlığı hedefine yürüyecektir. Saray operasyonları CHP'yi yolundan döndüremeyecektir. Hep birlikte kararlılıkla iktidara doğru yürüyeceğiz.

Kendilerinin genel genel başkanımızla yaptığı toplantılarda, gerekse bizimle yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu ifadelerine karşı gerek genel başkanımız ve gerek bizlerce son derece olumlu bir süreci yaşadık. Bundan sonra bu işin buraya gelmiş olması arkadaşlarımızın kendi tercihidir. CHP iktidara doğru yürümeye, saray ve tek adam rejimine karşı kendi yolunda yürümeye devam edecektir.

"ÇINAR'IN YAPRAKLARI DÖKÜLEBİLİR AMA KÖK VE DALLAR SAĞLAMDIR"

İlk günden beri kapı hep sonuna kadar açıktı. Son ana kadar diyalog yollarının sürmesi için elimizden geleni yaptık. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasından memnun olmak mümkün değil. CHP koca çınarından yaprak dökümü olabilir ama dalları sağlamdır, kökleri sağlamdır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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