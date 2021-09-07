CHP heyeti Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

CHP heyeti Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile Erbil'de bir araya geldi.

CHP heyeti Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü
AA

Irak temasları kapsamında ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisini ziyaret eden CHP heyetini, Türkmen Bakan Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal ve Türkmen parti yetkilileri karşıladı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Salıcı, dün Kerkük'te ITC merkezini ziyaret ettiklerini, bugün de Erbil'de Bakan Maruf ve ITC yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Türkmen Cephesinin, Bölgesel Yönetim çerçevesi içinde kuzey Irak'ta illerdeki il başkanlarının da bulunduğu bir toplantı yaptık. Karşılıklı olarak burada Türkmen kardeşlerimizin daha iyi koşullarda yaşamaları için siyasette, ticari hayatta, ekonomik hayatta, buranın toplumsal barışının bir parçası olarak, burada yaşayan Kürtlerle, Araplarla, diğer kesimlerle daha iyi koşullar altında, toplumsal huzuru, toplumsal barışı sağlayabilmeleri için gerekli görüş alışverişinde bulunuldu." dedi.

Türkmenlerin sorunlarını dile getirmeye, onların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamaya çalışacaklarını vurgulayan Salıcı, bu meseleyi bir siyasi parti meselesi olarak görmediklerini söyledi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Salıcı, "Karşılıklı olarak görüşlerimizi ilettik. Sayın Genel Başkanımızın selamını ilettik. Sayın Bakanımızın ve arkadaşların da Genel Başkanımıza selamını aldık. Çok memnun olduk. Verimli, güzel bir ziyaret gerçekleşmiş oldu. ifadelerini kullandı.

Türkmen Bakan Maruf da görüşmede Irak ve IKBY'deki Türkmenlerin son durumunun ve Irak seçimlerine ilişkin çalışmaların konuşulduğunu aktardı.

Bölgeye yapılan ziyaretlerin önemine dikkati çeken Maruf, "Bizim için anavatanımızdan, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen bu heyetlerin ziyaretleri Türkmenler için ve ilişkiler konusunda önemlidir." dedi.

Maruf, Türkiye'nin her zaman Türkmenlere büyük destek verdiğini de sözlerine ekledi.

CHP heyeti, Erbil'deki temasları kapsamında, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya gelmişti.

Heyet, Kerkük ziyaretinde de ITC Başkanı Hasan Turan ile görüşmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya'da meclis oturumu seçim düellosuna döndü: Merkel, Laschet'e destek istedi
DÜNYA Almanya'da seçim düellosu
Birleşmiş Milletler: "Afganistan'da temel hizmetler çöküyor"
DÜNYA BM, Afganistan için çağrıda bulundu
SON DAKİKA: Fransız Yargıtayı teyit etti: Fransız çimento devi terör örgütü DEAŞ'ı finanse etti!
DÜNYA "Fransız çimento devi DEAŞ'ı finanse etti!"
ECOWAS, Gine'deki darbenin ardından yarın toplanıyor
DÜNYA Gine'deki darbenin ardından çevrim içi toplantı
SON DAKİKA: Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara’da başladı
DÜNYA Mısır heyeti Ankara'da
Filipinler'de etkili olan tayfun elektrik kesintisine neden oldu
DÜNYA Filipinler'de Conson tayfunu
Mental olarak oradayız: Dünya manzarası eşliğinde uzayda kitap okuma
DÜNYA Dünya’dan uzak...
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya Bitcoin'i tanımaya hazır değil
DÜNYA Peskov'dan Bitcoin yorumu
İran'daki Afgan bir grup "Taliban'a verilen destek" nedeniyle Pakistan'ı protesto etti
DÜNYA İran'daki Afgan grup, Taliban'a destek veren ...
SON DAKİKA: Taliban Kabil'deki protestolara müdahale etti!
DÜNYA Taliban Kabil'deki protestolara müdahale etti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.