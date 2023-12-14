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YAŞAMI

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Bölümü'ne kaydoldu. Ailesinin 1987'de İstanbul'a taşınmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1990'ların başında bir yıl süreyle Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı. Aynı yıllarda Güngören'de köfteci dükkânı işletti. Yüksek lisans eğitimini de yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında tamamladı.

1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı ve bu şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2002'den itibaren Trabzonspor'un yönetiminde yer almaya başladı. Daha sonra Beylikdüzüspor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.

18 Kasım 1995'te Dilek Kaya ile evlenen İmamoğlu'nun, Mehmet Selim (d. 1997), Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlı üç çocuğu vardır.