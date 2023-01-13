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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda af paketinin hazır olduğunu açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, af paketine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Altı ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak" dedi.