CHP ile İYİ Parti arasındaki yerel seçimlere yönelik işbirliğine yönelik teknik görüşmeler tamamlandı. CHP'li Bülent Tezcan'ın hazırladığı iki klasörlük rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi.

Rifat Başaran'ın Hürriyet'teki haberine göre, CHP'li Tezcan'ın, Kılıçdaroğlu'na sunduğu raporunda 81 ile yönelik analiz ile, işbirliği yapılabilecek 51 il ile ilgili kapsamlı analizler yer aldı. Raporda işbirliği içindeki bir partinin aday gösterdiği yerde, diğer partinin aday göstermemesi gerektiği vurgulandı.

Kılıçdaroğlu raporu bugün, MHK'da gündeme getirecek. Daha sonra İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşecek.

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