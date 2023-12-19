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        Haberler Gündem Politika Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı 27 Aralık'ta ilan edilecek

        Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı 27 Aralık'ta ilan edilecek

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığı 27 Aralık'taki lansman ile resmen duyurulacak. O lansmanda CHP'de olmayan 25 ilçenin de belediye başkan adayları açıklanacak.

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 19.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:59
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        İmamoğlu'nun adaylığı 27 Aralık'ta
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        CHP'de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının 27 Aralık'ta resmen açıklanması bekleniyor. İmamoğlu ile beraber, yönetimi CHP'de olmayan 25 ilçenin belediye başkan adayları da açıklanacak.

        31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimleri için CHP'de çalışmalar hız kazandı.

        CHP, şu ana kadar İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir dahil 227 seçim bölgesinin adayları açıklandı.

        Perşembe günü yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından; Adana, Mersin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları dahil 200'e yakın ismin daha açıklanması bekleniyor. Söz konusu üç ilde mevcut adaylarla yola devam edilmesi bekleniyor.

        27 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığı 27 Aralık'taki lansman ile resmen duyurulacak. O lansmanda CHP'de olmayan 25 ilçenin de belediye başkan adayları açıklanacak.

        2019 SEÇİMLERİNDE 14 İLÇE CHP'DEYDİ

        AK Parti, 2019 seçimlerinde İstanbul'da; Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

        CHP ise; Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediye başkanlıklarını almıştı.

        Silivri'de ise belediye başkanlığını yüzde 46,86 ile MHP'nin adayı Volkan Yılmaz kazanmıştı.

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