Haberler Gündem CHP İstanbul İl Başkanı kim oldu? Özgür Çelik kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi! İşte Özgür Çelik hayatı ve kariyeri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38'inci Olağan İstanbul Kongresi sonrasında Özgür Çelik yeni CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. 342 delegenin oyunu alarak CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı olan Özgür Çelik hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte "Özgür Çelik kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?" sorularının yanıtları... Habertürk Giriş: 09.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:38 facebook

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CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı. Kongre ile CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini Özgür Çelik kazandı. CHP'nin Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesinin ardından birçok kişi tarafından Özgür Çelik hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...

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ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR? Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür. İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.

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ÖZGÜR ÇELİK HAYATI VE KARİYERİ 2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi. 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti. Öğrencilik yillarından itibaren çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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