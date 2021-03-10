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CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında sorularını yanıtladı.

Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasanın daha özgürlükçü olduğundan bahsetti. Sistemin tıkandığı pek çok kişi tarafından iddia ediliyor. Siz ve diğer muhalefet partileri tekrar güçlendirilmiş parlamenter sistemini dönmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. Sizin anayasa taslak çalışmanız var mı? Güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğuyla ilgili kamuoyuyla bir bilgilendirme yapacak mısınız?" sorusuna Prof. Kaboğlu şu yanıtı verdi:

"TARİHİMİZDE İLK KEZ KOLLEKTİF MEKANİZMALAR KALKTI"

Esasen tartışmamız gereken Eylem Planı hak ve özgürlükler açısından tabloyu ortaya koyuyor. Ama yasama, yürütme, yargı kurgulaması bunun uygulanmasına elverişli bir kurgu değil. Ana sorun oradan kaynaklanıyor. 4 yıldır önce oyladığımız anayasa metnini şimdi değiştirmek istiyorlar. Bu aslında özünde demokratik değil. Başkanlık olsaydı, Fransa'da olduğu gibi Yarı Başkanlık olsaydı o bağlamda tartışırdım. Bakanlar Kurulu toplanıyor diye haberler geçiyor. Oysa böyle bir kurul yok. O tutmayınca kabine toplanıyor dendi ama kabinenin karar alma yetkisi yok. Tarihimizde ilk kez kollektif karar mekanizmaları kalktı. Yasama, yürütme, yargı ayrılığı sağlanacaksa, Bakanlar Kurulu hükümet geri getirilecekse bu tartışmaya değer bir anayasa çıkışı olur. Ancak bunu bilmiyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAKTIR"

Akdeniz'de bir devlet olarak bu kültürümüz, tercihimiz Avrupa mekânında olmuştur. Hiçbir memleketin parlamenter rejimi tıkır tıkır işlememektedir. Bu bir süreçtir. Anayasal düzende karşılaşılan sorunlar, deneyimlerden hareket ederek, gelişmiş olan anayasal sistemlerden esinlenerek çözüm bulmaya çalışırlar. Bizim de amacımız o olmalıydı. Bizim etkili bir şekilde kurabileceğimiz rejim yasama, yürütme ve yargı ayrımında parlamento ağırlıklı bir parlamenter rejim. Bizim ve bizim gibi düşünen partilerin İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi bu yolda çalışmalar yapıyorlar. Biz de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla hiçbir parti anayasa madde yazımına girişmiş değil. Şu anda raporlama çalışmaları söz konusu. Zannediyorum bunlar partide olgunlaşıp, kesinleştikten sonra önümüzdeki haftalarda genel başkanlar düzeyinde kamuoyuna açıklama yapılacaktır. Rapor faaliyetleri devam ediyor. 5-6 partinin çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki aylarda tamamlanacak gibi görünüyor.