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Liderlerin CHP Genel Merkezi'ndeki buluşması sonrasında, "yerel seçimde işbirliği" kararını açıklayan muhalefet cephesinde, heyetler arası görüşmeler sürüyor. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, CHP'nin yönetimdeki 8 il belediyesinde; Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop'ta, İYİ Parti'nin aday çıkarmaması üzerinde duruluyor. Kaynaklar bu kararın "işbirliğinin doğası gereği" olduğunu vurguluyor.
BAHÇELİ'NİN MEMLEKETİNDE KİM YARIŞACAK?
Buna karşılık CHP de Afyonkarahisar, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir ve Osmaniye'de İYİ Parti adayını destekleyebilir. Eğer bu gerçekleşirse, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de, MHP ile İYİ Parti'nin adayları yarışacak. MHP'nin mevcut başkan Kadir Kara ile gireceği seçimlerde, İYİ Parti ise 2004 ve 2009 seçimlerinde AK Parti'den Osmaniye'de belediye başkanı seçilen Davut Çuhadar'ı aday göstermeyi planlıyor.
ERZURUM'DA YARIŞ, KAHRAMANMARAŞ'TA İŞBİRLİĞİ
Görüşmeler kapsamında karar verilmesi beklenen iller arasında Erzurum ve Kahramanmaraş da bulunuyor. İYİ Parti'nin adayını açıkladığı Erzurum'da, CHP'nin aday çıkaracağı ve bu kentin, Mersin gibi işbirliğinin dışında bırakılabileceği konuşuluyor. Kahramanmaraş'ın ise, işbirliğine dahil edilebileceği belirtiliyor.
İLÇELER MASADA
İllerde anlaşmaya yakın olan iki partiyi zorlayan konu ise ilçelerin kime bırakılacağı. Edinilen bilgilere göre, CHP Ankara'da Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Akyurt, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Pursaklar, Beypazarı ve Nallıhan'ı; İzmir'de ise Kiraz, Torbalı ve Tire'yi İYİ Parti'ye bırakmayı önerdi. Ancak bu öneriyi İYİ Parti yeterli görmedi. Etimesgut başta olmak üzere bazı başka ilçeler de talep edildi. O nedenle Ankara, İstanbul ve İzmir'in ilçelerine yönelik görüşmeler sona bırakıldı. Sürecin Ocak ayının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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