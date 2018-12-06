CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında bu hafta yapılması beklenen görüşme önümüzdeki haftaya kaldı. Sürecin uzaması soru işaretleri yaratsa da her iki parti kaynakları işbirliğine yakın olunduğunu söyledi.

CHP ile İYİ Parti arasındaki kritik görüşme önümüzdeki haftaya kaldı.

Akşener'in partisinin grup toplantısındaki “İYİ Parti papatya falı açar gibi, 'bir adayım yok', 'bir adayım var’ diyerek siyaset yapmaz. Şartlar gerektirirse, yola tek başına çıkan İYİ Parti, teşekkür eder ve tek başına yürümeyi de bilir” sözleri soru işareti yaratmıştı. Ancak parti kaynakları aksini söylüyor.

ANKARA YERİNE BURSA VE SAMSUN

İYİ Parti kaynakları Ankara ısrarı olmadığını dile getirirken, Bursa ve Samsun'da İYİ Parti adayının desteklenebileceğini dile getiriyor.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ile ilgili soruya "Ankara'yı illa 'İYİ Parti alsın' diye bir tavrımız yok bizim" yanıtını verdi.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN KRİTİK İLLER

CHP'nin Denizli, Manisa, Kocaeli, Trabzon ve Kayseri'de İYİ Parti adayını desteklemesi bekleniyor. CHP ise Antalya ve Adana'da İYİ Parti'den destek istiyor. Bu iki kritik il liderler zirvesine kalacak gibi gözüküyor. Mersin ve Balıkesir'de de yarış olması bekleniyor.

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