CHP ile İYİ Parti arasında oluşturulan 'Millet İttifakı'nda Ankara'nın Etimesgut ilçesi için uzlaşma çıktı. Etimesgut ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayı desteklenecek.



SORUNLU İLÇELERDEN BİRİYDİ



Ankara'nın Etimesgut ilçesi Millet İttifakı'nda sorunlu yerlerden biri olarak gösteriliyordu. Parti kurmaylarının bir araya gelmesiyle sorun çözüldü ve CHP adayının desteklenmesi kararı çıktı.