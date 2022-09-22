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CHP kampa giriyor 0:00 / 0:00

İHA

İzmir Seferihisar'da partililerle kampa girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesaisi bugün başlıyor.

CHP grubu, yeni yasama yılı öncesi İzmir'in Seferihisar ilçesinde kamp yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kampa başkanlık yapması için bugün İzmir'de olması bekleniyor.

İlçede bulunan bir otele bugün öğle saatlerinde gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu, partililerle akşam yemeğinde bir araya gelecek. Yarın sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunması, basına kapalı gerçekleşen programda ise çeşitli sunumların yapılması planlanıyor.

Programın üçüncü günü olan cumartesi günü, çeşitli sunumlar ve istişarelerin ardından Kılıçdaroğlu bir değerlendirmede bulunacak. CHP lideri, cumartesi akşamı 20.00’de Agora Antik Kent’te düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün törene katılacak.

Partililer, 25 Eylül Pazar günü saat 10.00’da otelden ayrılacak. CHP heyeti kampta ülke gündemindeki konuları değerlendirecek. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin sunumların yapılacağı kampta görüş ve öneri ile değerlendirmeler de gerçekleşecek.