CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç:

AA

Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir kadın siyasetçi olarak yaşadığı zorlukları, kadının siyasetteki yerini ve kadın siyasetçilere önerilerini, AA muhabirine anlattı.

8 Mart'ın, Emekçi Kadınlar Günü olduğunu, Türkiye'de son yıllarda kutlama gibi anılmaya başlandığını belirten Kılıç, "Neredeyse bir sevgililer günü havasına çevirdiler. Bunun, çok acı bir olayın yaşandığı anma günü olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Emekçi kadın ve emek üzerinde konuşmak, çalışma yapmak, proje türetmek gerekiyor. " ifadesini kullandı.

8 Mart'ı çok önemsediklerini vurgulayan Kılıç, her zaman emeği, liyakatı en üstte tuttuklarını, bu şiarla siyaset yaptıklarını söyledi.

Henüz 19 yaşında, hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken siyasete başlayan Kılıç, 1999 seçimlerinde CHP adına müşahit olarak siyasetle tanıştığını aktardı.

Kılıç, seçimlerde CHP'nin baraj altında kalması üzerine, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, bu ülkenin kurucu partisi böyle olmamalı. Bu parti için bir şeyler yapmalıyım. Bir Cumhuriyet kızı olarak, Cumhuriyetin değerlerinin farkında olarak, bu bilinçle yaşayan bir genç kız olarak aktif siyaset yapmalıyım." diyerek, CHP'de siyaset yapmaya başladığını anlattı.

Buca'da ilçe gençlik kolu yöneticiliğiyle siyasete adım atan Kılıç, daha sonra teşkilat yönetiminin hemen hemen her kademesinde görev aldığını ifade etti.

İzmir'de 2004'de il gençlik kolları başkanlığı için diğer erkek adaylarla yarışan Kılıç, o döneme ilişkin şunları söyledi :

"İlk başta biraz tepki çekti çünkü o güne kadar hiçbir genç kız, kadın, il gençlik kolu başkanı olmamıştı. İki aday arkadaşla yarıştım, sonra biri çekildi ve ben gençlik kolları başkanı seçildim."

Kılıç, "Siyaset hayatı sona eren, daha akil adamların, belli yaş üstündeki kişilerin yer aldığı disiplin kurullarında, bu tabunun da yıkılması gerektiğini" düşünerek, il disiplin kurulu üyeliğine aday olduğunu ve en genç kadın olarak bu kurula seçildiğini vurguladı.

-"Siyaset devam ediyor"

Bu görevi sırasında evlenen ve bir çocuk dünyaya getiren Kılıç, bu nedenle kısa bir süre siyasete ara verdiğini belirtti.

Kılıç, "Kadının siyasetteki yeri ve zorlukları konuşulurken bu durumu da ele almak gerekiyor. Anne oluyorsunuz, en önceliğiniz bebeğiniz oluyor ve siyasete ara vermek durumunda kalıyoruz. Ama o sırada siyaset devam ediyor." dedi.

Kılıç, bu sefer bir anne olarak siyasi hayatına devam ettiğini, il başkan yardımcılığı ve İzmir'de ilk kadın il sekreteri görevlerine seçildiğini söyledi.

- "Orantısız güç"

CHP'nin örgütlenmesine ilişkin görevlerde yer alan Kılıç, "örgütün kantarına çıkmak gerekir" diyerek, bu kez milletvekili seçimleri için önseçime katıldı.

Bunun zorlu bir yarış olduğunu vurgulayan Kılıç, "Tabir çok hoş değil ama silahlarınız eşit değil. Ama orantısız bir güç var." dedi.

Kılıç, önseçimden çıkarak, İzmir milletvekili olarak parlamentoya girdiğini, Parti Meclisi üyeliğine seçildiğini, PM üyeliği sırasında birçok şehirde alan çalışması yaptığını, ilçe, köylere gittiğini, bunun kendisine çok büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, Anadolu'ya gidip, farkındalığı yaşamak gerektiğini kaydetti.

Kılıç, "İzmir, kadınların özgür olduğu bir kent ama Anadolu öyle değil. Kadınların siyasetteki yeri, nasıl ve neler yapılması gerektiği konusunda sorularıma Anadolu cevap verdi." diye konuştu.

Kadın siyasetçi olmanın zorluğuna değinen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anneyim, eşim de baba; sorumluluklarımızın eşit olması gerekiyor. O da ben de çalışıyorum. Toplumun bir gerçeği var ki erkeklere verilen yetki ne kadarsa, kadınlara verilen sorumluluk da o kadar. Eşit dağılmamış. Yetkimiz az, sorumluluğumuz çok. Milletvekili de doktor da avukat da olsanız, hangi görevi yerine getirirseniz getirin anne, eş, kızkardeş, birinin kızısınız. Bunun sorumluluğu var. Ayakları yere basan siyaset yapmak gerekiyor. Toplumun bilincini, örf, adet, gelenek, görenekleri de kabul edip böyle siyasete bakmak gerekiyor. Bunları aşmak adına bir toplumsal dönüşüme ihtiyaç var. Siz kadınlara yönelik kotaları artırabilirsiniz ama toplumla örtüşmüyorsa, hiçbir anlamı olmaz, arkasından dolanmak zorunda kalırsınız koyduğunuz kotaların, yaptığınız yasaların, kuralların. Bir yasa yapacaksak toplumun gerçekliğiyle örtüşmeli, uygulanabilir olmalı, toplumun ihtiyaçlarını karşılamalı."

Siyaset yapmak isteyen kadınlara önerilerde de bulunan Kılıç, kadın siyasetçilerin erkeklerden çok daha fazla fedakar olması, umutlarını kaybetmemesi, samimi olması gerektiğini anlattı.