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        Haberler Gündem CHP İzmir’i ne zaman açıklayacak?

        CHP İzmir’i ne zaman açıklayacak?

        CHP şimdiye kadar 831 aday açıkladı. Açıklanmayan 9 büyükşehir var. En çok konuşulan, tartışılan ise kuşkusuz İzmir. Peki İzmir adayı ne zaman açıklanacak? Kim aday yapılacak? Esra Toptaş yazdı…

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 29.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:20
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        CHP İzmir'i ne zaman açıklayacak?
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        CHP’de aday belirleme mesaisi sürüyor. Şimdiye kadar 831 aday açıklandı. Açıklanmayan 9 büyükşehir ve bazı ilçeler var. Adayları açıklanmayan büyükşehirler arasında Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Ordu, Şanlıurfa da bulunuyor. Tabii en çok merak edilen ise İzmir adayı. İzmir için ayrı bir mesai sürüyor. 1 Şubat’taki Parti Meclisi öncesinde İzmir için yoğun toplantı trafiği devam ediyor. İzmir adayının bugün netleşebileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adı öne çıkıyor. Tabi mevcut başkan Tunç Soyer ve Buğra Gökçe’nin adı da masada. İzmir’in Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Konak ilçelerinin adaylarının da 1 Şubat’ta netleşmesi yönünde bir beklenti var. 1 Şubat’ta aynı zamanda İstanbul’un Kadıköy, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Adalar ve Sarıyer ilçelerinin, Ankara’nın Çankaya ve Keçiören adaylarının, Antalya’nın Muratpaşa ve Bursa’nın da Nilüfer adaylarının belirlenmesi bekleniyor.

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