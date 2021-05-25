CHP Kadın Kollarının

AA

Otobüsle kente gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindekiler, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Nazlıaka, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "YaşamHak" otobüsüyle birlikte yollarda olduklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Nazlıaka, "Özellikle İstanbul sözleşmesinin feshi kararından sonra tek tek kadınları ziyaret edip, mahalle mahalle, ilçe ilçe, sokak sokak onların yanlarında olup, kadınlara haklarını anlatıyoruz." dedi.

Nazlıaka, bir kadının, bir erkeğe göre fiziksel ve ekonomik olarak daha güçlü olmayabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak bilgi de önemli bir güçtür. İşte gittiğimiz yerlerde, sokaklarda, mahallelerde, ilçelerde ve illerde kız kardeşlerimize haklarını anlatıyoruz. Böylece onların eline bilgi gücünü veriyoruz. Aynı zamanda ücretsiz olarak temin ettiğimiz hukuki destek, ücretsiz olarak sağladığımız psikolojik destek sayesinde kız kardeşlerimizin kendilerini daha güçlü hissetmesini sağlıyoruz. Bizler şunu çok iyi biliyoruz; çiftçinin, emekçinin, emeklinin, esnafın tüm vatandaşlarımızın sesini duyan, onların sesine ses katanlar bizleriz."

Nazlıaka ve beraberindekiler daha sonra, Afyonkarahisar Tabipler Odası Başkanı Alev Türe'yi ziyaret etti.