CHP Kadın Kollarının

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindeki heyet, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti.Heyet, daha sonra Kılıçarslan Mahallesi'nde, 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'ın adını taşıyan caddenin açılışını gerçekleştirdi.Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin çözümü konusunda İstanbul Sözleşmesi'nin çok net bir yol haritası çizdiğini söyledi.

Gökçen, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine işaret ederek, "Kadın Kollarımız, 81 ilde kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete 'son' demek için çalışma başlattı. YaşamHak otobüsüyle yollara çıktık. Bolu'da ikinci durağımız. Yurdun her bir yerinde kadına yönelik şiddete 'son' demek, 'İstanbul Sözleşmesi bizimdir, yürürlüktedir' demek çok kıymetli." diye konuştu.

Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da etkinliği çok önemsediklerini vurgulayarak, "Bir daha hiçbir kadın katledilmesin diye, hiçbir kadın temel hakkı olan yaşam hakkından mahrum olmasın diye CHP Kadın Kolları olarak yollara düştük." dedi.

Nazlıaka, 2011'de İstanbul Sözleşmesi imzalandığında ve 2014'te TBMM Genel Kurulunda onaylandığında bir milletvekili olarak mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bizim mücadelemiz; bundan sonra hiçbir kız kardeşimizin kirpiği yere düşmesin diyedir. Bizim mücadelemiz; bundan sonra hiçbir kız kardeşimizin feryadı havaya asılı kalmasın diyedir. Bizim mücadelemiz; toplumsal cinsiyet eşitliğini var edeceğimiz ve bu mücadeleyi kadın, erkek hep bir arada vereceğimiz aydınlık, özgür, laik günler içindir." ifadelerini kullandı.Öte yandan İstanbul'da 2009'da öldürülen Münevver Karabulut ile Kırıkkale'de eski eşi tarafından 2019'da boğazından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Emine Bulut'un isimleri de Bolu'da bir cadde ve sokağa verildi.