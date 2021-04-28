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CHP Kadın Kollarının "YaşamHak" otobüsü Çankırı'da

CHP Kadın Kollarınca, kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan "YaşamHak" otobüsü, Çankırı'ya geldi.

CHP Kadın Kollarının
AA

Otobüsle kente gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindekiler, kentte geçen yıl ekim ayında eski eşi tarafından öldürülen Gülay Açıkgöz'ün ailesiyle görüştü, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Nazlıaka, ardından partisinin Çankırı İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, CHP Kadın Kolları olarak yollara düştüklerini, bu süreçte herkesle kucaklaşarak sorunlarını dinleyeceklerini söyledi.

Yapılan ziyaretlerde, CHP'nin çözüm önerilerini de anlatacaklarını belirten Nazlıaka, "Aslında biz, 'Kadına yönelik şiddeti sonlandıracağız' diyerek yollara çıktık. Bu amaçla genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduk. 7 gün 24 saat hizmet veren bu çağrı merkezimiz kanalıyla tüm şiddet mağduru kadınlara, tüm istismara uğrayan çocuklara ve ailelerine destek hizmeti veriyoruz. Şu ana kadar 319 kız kardeşimize birebir hayatlarına dokunacak şekilde destek hizmetleri sunduk." dedi.

Barolarla yapılan protokol çerçevesinde ücretsiz hukuki destek hizmeti de verdiklerini anlatan Nazlıaka, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile yaptıkları protokol çerçevesinde Türkiye'nin her yerinde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunduklarını, CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde, şiddet mağduru kadınların barınma ihtiyacını karşıladıklarını aktardı.

Kadınların en fazla maruz kaldığı şiddet türünün ekonomik şiddet olduğunu, bununla mücadelelerinde kadınların yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz işsizliği, yoksulluğu sonlandırmak için CHP'nin icracı konumda olması, yani ilk seçimlerde iktidara gelmesi gerekiyor. Biz, halkta böyle bir teveccüh ve partimize yönelik talep görüyoruz. Şunu çok net biliyoruz ki bugün Türkiye'de yaşayan kadınlar kendilerini güvende hissetmiyor. Ne ekonomik anlamda ne de fiziksel anlamda. İşte biz, bu güvenceyi sağlayabilmek adına hem kadınların hem ailelerin huzur ve refah içinde yaşayabilmesi adına, gençlerin gelecek kaygısı duymaması adına, çocukların yatağa aç girmemesi adına CHP olarak gerekli çalışmaları yaptık, gerekli politikaları ürettik, gerekli kadrolara da sahibiz. Onun için seçim varmışçasına her gün sahalarda çalışmaya devam ederek, pandemi koşullarına uygun biçimde çalışmalarımızı yürüterek halkın iktidarını kurma amacıyla her an halkın içindeyiz. Hep şunu söylüyoruz; cesaret biziz, emek biziz, azim biziz, halk biziz. Halkın iktidarını kuranlar da bizler olacağız."

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