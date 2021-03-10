CHP, Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenleyecek

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında "Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası" oluşturuldu. Türkiye'deki çalışmaları inceleyen Kentsel Dönüşüm Masası üyeleri, alternatif çözümler üretmek amacıyla akademisyenlerin de katılımı ile çalıştay düzenleme kararı aldı.

Çalıştayın cumartesi günü yakın zamanda deprem yaşayan ve yaralarını sarmaya çalışan İzmir'de düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı "Yaşanabilir Türkiye İçin Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı" Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye'nin deprem gerçeği göz önünde bulundurularak yaşanabilir kent kültürünün korunacağı alternatif kentsel dönüşüm modelinin belirlenmesi hedeflenen çalıştayda, kentsel dönüşüm konusunda uzman akademisyenler, Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin temsilcileri ile meslek odası yöneticileri görüşlerini aktaracak. Gün boyu sürecek çalıştayda sonuç bildirisi hazırlanacak.

- "Vatandaş odaklı kentsel dönüşüm"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AA muhabirine, kentsel dönüşüm konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kentsel dönüşümde partinin temel ilkelerini belirlemek için çalıştay düzenleyeceklerini belirten Akın "Kentsel dönüşümün nasıl olacağı siyasi bir tercih. İktidar kentsel dönüşümü vatandaş için değil, rant için yapıyor. CHP ise kentsel dönüşümü vatandaş odaklı yapıyor. Bu çalıştayda tüm paydaşların katılımıyla halkımız ve yaşanabilir kentler için kentsel dönüşümün temel ilkelerini belirleyecek ve bu ilkeler doğrultusunda örnek projeleri hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Akın, Kentsel Dönüşüm Masası'nın İzmir'in ardından başka kentlerde de çalışmalar yapacağını kaydetti.