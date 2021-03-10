CHP, Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenleyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

CHP, Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenleyecek

CHP, Türkiye'nin deprem gerçeğini göz önünde bulundurularak alternatif bir kentsel dönüşüm modeli belirlemek amacıyla hafta sonu İzmir'de Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenleyecek.

CHP, Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenleyecek
AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında "Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası" oluşturuldu. Türkiye'deki çalışmaları inceleyen Kentsel Dönüşüm Masası üyeleri, alternatif çözümler üretmek amacıyla akademisyenlerin de katılımı ile çalıştay düzenleme kararı aldı.

Çalıştayın cumartesi günü yakın zamanda deprem yaşayan ve yaralarını sarmaya çalışan İzmir'de düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı "Yaşanabilir Türkiye İçin Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı" Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye'nin deprem gerçeği göz önünde bulundurularak yaşanabilir kent kültürünün korunacağı alternatif kentsel dönüşüm modelinin belirlenmesi hedeflenen çalıştayda, kentsel dönüşüm konusunda uzman akademisyenler, Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin temsilcileri ile meslek odası yöneticileri görüşlerini aktaracak. Gün boyu sürecek çalıştayda sonuç bildirisi hazırlanacak.

- "Vatandaş odaklı kentsel dönüşüm"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AA muhabirine, kentsel dönüşüm konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kentsel dönüşümde partinin temel ilkelerini belirlemek için çalıştay düzenleyeceklerini belirten Akın "Kentsel dönüşümün nasıl olacağı siyasi bir tercih. İktidar kentsel dönüşümü vatandaş için değil, rant için yapıyor. CHP ise kentsel dönüşümü vatandaş odaklı yapıyor. Bu çalıştayda tüm paydaşların katılımıyla halkımız ve yaşanabilir kentler için kentsel dönüşümün temel ilkelerini belirleyecek ve bu ilkeler doğrultusunda örnek projeleri hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Akın, Kentsel Dönüşüm Masası'nın İzmir'in ardından başka kentlerde de çalışmalar yapacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ARAÇ ALIRKEN DİKKAT! Sıfır aldı, yolda kaldı!
GÜNDEMSıfır aldı, yolda kaldı!
Ara tatil ne zaman? Okullara Nisan ara tatili olacak mı? MEB'ten açıklama geldi
GÜNDEMOkullara ara tatil ne zaman?
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama AYEDAŞ, BEDAŞ: 10 Mart İstanbul Elektrik kesintisi duyuruları
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
10 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ AÇIKLADI! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları
GÜNDEMİstanbul su kesintisi duyuruları
"Ayağıma bastın!" Son dakika: Tramvay durağında bıçaklı saldırdı!
GÜNDEMDurakta 'Ayağıma bastın' deyip, bıçakladı
Miraç kandili duası nedir? Miraç Kandili'nde kaç rekat namaz kılınır? Miraç Gecesi duası
GÜNDEMMiraç kandili duası nedir?
Ocak ayı işsizlik verileri açıklandı
GÜNDEMOcak ayı işsizlik verileri açıklandı
CANLI | Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener: Bu mücadeleden dönersem namussuzum
GÜNDEMAkşener'den hükümete kadın hakları tepkisi
Miraç kandili nedir, önemi ne? Miraç ne demek? Miraç kandilinde ne oldu?
GÜNDEMMiraç kandili nedir, önemi ne?
Batman'da servis faciası! Son dakika: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMServis faciası! Ölü ve yaralılar var