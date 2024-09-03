CHP, Kurultay gündemiyle toplandı

CHP Genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

6-7-8 EYLÜLDE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Partinin 6-7-8 Eylülde tüzük değişikliği için yapılacak 20. Olağanüstü Kurultay gündemli toplantıda, belediye başkanlığı ve milletvekili adaylıkları için gündeme gelen ön seçim ve 3 dönem kuralı, çarşaf liste, kadın, genç ve meslek kotası, parti üyeliği şartları ve genel başkan adaylığı yönteminin görüşüldüğü öğrenildi.

Toplantıda, Tüzük Komisyonunun çalışmaları, alınan talepler ve hazırlanan tüzük taslak metninin güncel hali de ele alındı.