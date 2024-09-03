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        Haberler Gündem Politika CHP, Kurultay gündemiyle toplandı | Son dakika haberleri

        CHP, Kurultay gündemiyle toplandı

        CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 01:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 01:07
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        CHP, Kurultay gündemiyle toplandı
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        CHP Genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

        6-7-8 EYLÜLDE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

        Partinin 6-7-8 Eylülde tüzük değişikliği için yapılacak 20. Olağanüstü Kurultay gündemli toplantıda, belediye başkanlığı ve milletvekili adaylıkları için gündeme gelen ön seçim ve 3 dönem kuralı, çarşaf liste, kadın, genç ve meslek kotası, parti üyeliği şartları ve genel başkan adaylığı yönteminin görüşüldüğü öğrenildi.

        Toplantıda, Tüzük Komisyonunun çalışmaları, alınan talepler ve hazırlanan tüzük taslak metninin güncel hali de ele alındı.

        ÖZEL, ÖNCESİNDE PM TOPLANTISINA KATILDI

        Öte yandan Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde 5 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısına da başkanlık etti. Özelin sunumuyla başlayan toplantıda, tüzük kurultayı masaya yatırıldı. Tüzük taslak metni PM üyeleriyle paylaşılırken, üyeler görüş ve önerilerini dile getirdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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