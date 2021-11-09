CHP'li Ali Haydar İBB oturumunda fenalaştı

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde süren İBB Meclisi kasım ayı oturumu sırasında CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı. Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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