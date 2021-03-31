CHP'li Bakırlıoğlu, dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanması kararını eleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

CHP'li Bakırlıoğlu, dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanması kararını eleştirdi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, dökme zeytinyağı ihracatının 31 Ekim 2021'e kadar yasaklanmasına tepki göstererek alınan kararın üreticinin işine yaramayacağını savundu.

CHP'li Bakırlıoğlu, dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanması kararını eleştirdi
AA

​​​​​​​Bakırlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından dökme zeytinyağı ihracatının 31 Ekim 2021'e kadar yasaklandığını, bu yasaklamanın amacının ve gerekçesinin ne olduğunu üreticinin merak ettiğini söyledi. Bu konuda doyurucu bir açıklama bulunmadığını savunan Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanına sormak gerekir; bu kararı alırken neden Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyine danışmadınız, TARİŞ'e, ihracatçılara sorma gereği duymadınız. Her şeyi bir kenara bırakın, bir Bakanlık böylesine önemli bir karar alırken kendi taşra teşkilatına sormaz mı, danışmaz mı? Zeytinyağı üreticisi bir milletvekili olarak soruyorum, yüzbinlerce üretici aileyi etkileyen bu ihracat yasağını getirirken kime sordunuz? Dökme zeytinyağına ihracat yasağı, kimin işine yaramaktadır? Üreticinin işine yaramadığı ortada."

Yasağın ardından Manisa'nın Akhisar ilçesinde, üreticinin zeytinyağını alıp işletmelere satan depolarda alımın durduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Zeytinyağının çiftçiye maliyeti 22-25 lira arasında değişmekte. Gübre, ilaç, elektrik, işçilik fiyatlarındaki artış ortada. Hesap ortadayken bu yasakla zeytinyağı, üreticinin elinden maliyetinden alınmak için büyük bir oyun var. Tarım Bakanı ne yazık ki bu oyunun bir parçası olmuştur. Tarım Bakanı ve Ticaret Bakanı, kimseye danışmadan aldığı bu yasaklama kararıyla kendi çiftçisine ihanet etmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Akılalmaz olay! Polisi ısırdı!
GÜNDEMAkılalmaz olay! Polisi ısırdı!
2021 teravih namazı yasak mı? 2021 teravih namazı kılınacak mı? BAKAN AÇIKLADI!
GÜNDEM2021 teravih namazı yasak mı?
SON DAKİKA: Bitmiyor! Telefon tuzağı ile 10 milyon TL'lik vurgun
GÜNDEMTelefon tuzağı ile 10 milyon TL'lik vurgun!
Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi - Haberler
GÜNDEMSiğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını ...
Son dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist yakalandı!
GÜNDEMAdana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden ...
TÜPLÜ SALDIRI| Son dakika: Oksijen tüpüyle doktoru darp etmişti! İşte ceza
GÜNDEMDoktora oksijen tüplü saldırıda karar!
SON DAKİKA: Rüşvet operasyonunda icra müdürü de gözaltında!
GÜNDEMRüşvet operasyonunda icra müdürü de gözaltında!
SON DAKİKA: Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 6'ncı yılında anıldı
GÜNDEMŞehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı
2021 ÖSYM sınavları başvuru ve sınav tarihleri nedir? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
DEHŞET ANLARI... Son dakika: Hayatta kalmak için böyle sarktı! VİDEO HABER -
GÜNDEMVillada dehşet! Alevlerin arasında!