CHP'li Başkan Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu E.U., evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde meydana geldi. CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı.