CHP'li belediyelerden TBB'ye yerel yönetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması için aracılık çağrısı

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, belediye başkanları hazırladıkları ortak metinle, başkanlığını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı TBB'ye, belediyelerin yaşadıkları sıkıntıları aşmak için "devreye girme" çağrısı yaptı. Söz konusu metinde Türkiye ve dünyanın, savaş dönemleri hariç en büyük buhranlardan birisini yaşadığı belirtilerek salgının toplumsal sağlığı, ekonomiyi, istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkileyip zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Salgının ne zaman sona ereceğinin bilinmemesinin de bu etkileri ve bunlara yönelik politika geliştirilmesini güçleştirdiği vurgulanan metinde, "Bu salgın, halka en yakın kamu hizmeti kurumları olan belediyelerimizin bir yandan kaynaklarını önemli ölçüde azaltarak temel hizmetlerin yürütülmesini neredeyse olanaksız hale getirirken öbür yandan çevre sağlığı, toplu ulaşım ve yoksullara yardım alanları başta olmak üzere birçok hizmet alanında maliyetleri büyük oranda artırmaktadır." denildi.

- Vergi tahsilatında düşüş gerçekleşeceği öngörülüyor

Genel vergi gelirlerinin düşmesinin, belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldığı payın önceki döneme kıyasla yüzde 50'den fazla düşmesine yol açtığına işaret edilen metinde, su ve doğal gaz faturalarının ertelenmesinin, su ve kanalizasyon idare ve işletmeleri ile doğal gaz şirketlerinin çalışmalarını sürdürmesini neredeyse olanaksızlaştırdığına değinildi. Metinde, "Mayıs ayında il ve ilçe belediyelerinin emlak ve çevre temizlik vergi tahsilatının da aşırı düşük gerçekleşeceğini öngörmekteyiz." değerlendirmesi yer aldı.

Gerek sokağa çıkma kısıtlamaları ve gerekse toplu ulaşımda öngörülen yolcu azaltma önlemlerinin toplu ulaşımın zaten kendi kendine yetmeyen bütçesini, toplu ulaşımla ilgili işletmeler ve özel halk otobüsleri işletmelerinin en temel giderlerini karşılayamaz hale gelmesine yol açtığının vurgulandığı metinde, şu görüşlere yer verildi:

"Kamuya açık alanlar, belediye hizmet birimleri, toplu ulaşım araçları ve diğer birçok kamusal bina ve alanın ilaçlanması da belediyelerimizin çevre sağlığı hizmetleri maliyetlerini kıyaslanamaz biçimde artırmaktadır. İş yerlerinin kapanması veya faaliyetlerini durdurması, işten çıkarma ve ücretsiz izinler ve birçok meslek grubuna sağlık önlemleri çerçevesinde getirilen yasaklar, işsizliğin ani ve büyük oranda artmasına, dolayısıyla yaşayabilmek için acil yardım ihtiyacı bulunan vatandaş sayısının öngörülemez biçimde yükselmesine yol açmaktadır. Bu artan ihtiyaçların yerel olanaklarla ve zaten zor durumda bulunan vatandaşların katkılarıyla karşılanması olasılığı bulunmamaktadır."

- "Tüzüğü TBB'ye bu görevi yüklemektedir"

CHP'li belediyelerin yaptığı çağrıda, "merkezi yönetimin salgınla mücadele kapsamında, yerel yönetimleri bu darboğaz döneminde çalışabilir hale getirecek bir ekonomik destek paketi henüz uygulamaya konulmadığı"na dikkat çekilirken, "Bu tablo karşısında belediyeler olarak üyesi bulunduğumuz ve ülkemizin en büyük yerel yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliğinin devreye girmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBB'nin 1945'te kamu yararına dernek olarak kurulduğu, 2005'te ise belediyeleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etme yetkisine sahip olarak bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek yerel yönetim birliği haline geldiği hatırlatılan metinde, şunlar kaydedildi:

"TBB'ye tüzüğü bu görevi yüklemektedir. Birliğin görevlerini belirleyen 7'inci maddesinin (ç) bendi 'Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimde bulunmak ve mevzuat önerilerini geliştirmek' görevine yer verirken, aynı maddenin (f) bendi de ise 'Yurt içi ve yurt dışı belediyeler arasında yardımlaşma ve iş birliği ile doğal toplumsal olaylardan etkilenen belediyelere dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere afet ve acil durum merkezi oluşturmak' hükümleri yer almaktadır.

Bu çerçevede Birliğe, daha önce yaptığımız önerileri de dikkate alarak yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ekonomik destek paketinin bir an önce çıkartılarak uygulamaya konulması için hükümet nezdinde, belediyeler olarak çaba göstermesi için Birliğe çağrıda bulunuyoruz. Gittikçe çığ gibi büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülmeyen bu büyük krizde belediyelerimizin bekleyecek ve dayanacak gücü kalmamıştır. Geciken her gün, telafisi olanaksız hizmet kayıplarına yol açacaktır. Türkiye Belediyeler Birliği bu tarihi sorumluluğunu üstlenerek hemen ve en etkin biçimde harekete geçmelidir."