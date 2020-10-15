CHP'li belediyelere

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlığındaki yerel yönetimler biriminin faaliyet raporunda, yapılan çalışmalara ilişkin bilgilere yer verildi.

Başkanlığın, CHP'li belediyeler arasında iş birliğini ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla bir dizi çalışma yürüttüğü belirtilirken, bu kapsamda, "veri akışını hızlandırmak" ve "karşılaştırılabilir bir veri tabanı" oluşturmak amacıyla CHP'li belediyeler arasında takip sistemi oluşturulduğu bildirildi.

İlk etapta CHP'nin yönetimde bulunduğu 249 belediyenin katılımının sağlandığı sistem için her belediyeden bir personelin "veri giriş sorumlusu" olarak belirlenmesi istendi.

Veri giriş sorumlularına belediyeye ait kullanıcı adı ve şifreler iletilirken, belediyelerin bu sayede on-line olarak sisteme giriş yapıp, verilerini de yine on-line olarak işlemeleri sağlandı.

- Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı istendi

Dinamik olarak işleyecek sistemde verileri oluşturacak soruların niteliği ve çeşitliliğinin ihtiyaca göre farklılık gösterebileceği belirtilirken, 25 Eylül itibarıyla sistemin büyükşehir ve il belediyelerinin kullanımına açıldığı bildirildi.

İlk olarak da sisteme katılan her belediyeden haftalık olarak cuma günleri bölgelerinde bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat eden vatandaşların sayılarını Genel Merkeze bildirmeleri istendi. Raporda bu kapsamda 25 Eylül, 2 Ekim ve 9 Ekim tarihlerinde belediyelerin veri girişlerini yaptığı aktarıldı.

Raporda, sistemin ekim ayı içerisinde ilçe ve belde belediyelerinin de kullanımına açılmasının öngörüldüğü ifade edildi.