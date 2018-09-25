Iğdır'da, geçtiğimiz temmuz ayında CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi için çalışmada bulunurken beyin kanaması geçiren Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın öldüğünü ilişkin basında çıkan haberlere oğlundan yalanlama geldi. Bir süredir yoğun bakımda bulunan Bircan'ın hayatını kaybettiğine dair haberlerin çıkması üzerine twitter hesabından bir açıklamada bulunan oğlu Eren Bircan, "Babam ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür" dedi.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

Erdin Bircan, 1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de doğdu. İstanbul Hasköy Lisesi'nde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı. Politika Gazetesi'nde çalıştı.

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