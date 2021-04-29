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CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 56 bin lira tazminat ödeyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 56 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 56 bin lira tazminat ödeyecek

Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı Mehmet Süleyman Türker katıldı.

Davacı Erdoğan'ın avukatları, her bir haksız fiil bakımından tazminata hükmedilmesini talep etti.

Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hakaret kastı olmadığından davanın reddini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davalı Kaftancıoğlu'ndan 56 bin lira manevi tazminat alınarak davacıya verilmesine hükmetti.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullanarak, suç isnat ederek, onur, şeref ve haysiyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilmişti.

Müvekkil Erdoğan'a atılan ve yapılan iftira yollu hakaretlerin ve aşağılayıcı ifadelerin büyüklüğü dikkate alınması istenilen dilekçede, Kaftancıoğlu'nun her bir paylaşımı için 50 bin liradan toplam 700 bin liralık manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.

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