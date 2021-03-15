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CHP'li Demirtaş, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Demirtaş, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi
AA

Demirtaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kısa çalışma ödeneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınında aşılama takviminin yavaş ilerlediğini, normalleşmeye dönük adımlar atılmasına karşın vaka sayılarının arttığını söyleyen Demirtaş, salgının yıl sonuna kadar devam etmesinin beklendiğine işaret etti. Salgın döneminde devletlerin etkilenen sektörlere yardım sağladığını anımsatan ve ülkelerden örnekler sıralayan Demirtaş, "Herkesin kıskandığı ülkemizde ise bütçeden sadece 8 milyar liralık bir harcama ancak yapılmıştır." ifadesini kullandı.

CHP'li Demirtaş, iktidarın salgın sürecinde çalışanı korumaya yönelik adımlarının doğru ancak yetersiz olduğunu, bu dönemde milyonlarca işçinin işsiz kaldığını savunarak, "Salgın devam ettiğine göre bu tedbirlerin yıl sonuna kadar uzatılması doğru olacaktır. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin bir karar henüz açıklanmadı ve süre 31 Mart'ta süre doluyor. 1 milyon 300 bin kişi kısa çalışma ödeneği alıyor, 2 bin 146 lirayla geçinmeye çalışıyor. İşletmeler de çalışanlarına verilen kısa çalışma ödeneğiyle ayakta kalmaya çalışıyor. 1 milyon 300 bin kişi, esnaf ve KOBİ'ler tek adamın kararını beklemektedirler. Sarayda yaşayanlara soruyorum, acaba Kovid-19 bitti de bizim haberimiz mi yok?" sözlerini sarf etti.

Kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart'ta kaldırılması halinde iş ve çalışma hayatında bir deprem yaşanacağını, 1 milyondan çok kişinin işsiz kalabileceğini ve yüzbinlerce işletmenin kapanacağını öne süren Demirtaş, "Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalıdır." diye konuştu.

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