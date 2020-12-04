CHP'li Demirtaş, Kovid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması konusunda kanun çıkarılmasını istedi

AA

Demirtaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de salgının kötü yönetildiğini ve gerçek rakamların gizlendiğini öne sürdü.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelede fedakarca görev üstlendiklerini söyleyen Demirtaş, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının salgınla mücadelenin kahramanı olduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının, Kovid-19'la mücadelede en riskli grubu oluşturduğuna işaret eden Demirtaş, "Salgına karşı adeta savunmasız bırakılan sağlık çalışanları, kötü salgın yönetiminin faturasını maalesef hayatlarıyla ödüyor." dedi.

Son 9 ayda 50 binin üzerinde sağlık çalışanının enfekte olduğunu, 77'si doktor olmak üzere 211 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan Demirtaş, Kovid-19'un halen sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmadığını ifade etti. Demirtaş, bu durumun, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunda yıkıcı etki yarattığını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a seslenen Ünal Demirtaş, "Sayın Bakan, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili TBMM'de iktidar ve muhalefetin tam bir mutabakatı varken halen neyi bekliyorsunuz? Bu iş genelgeyle çözülebiliyorsa genelgeyle çözelim. Kanunla çözülecekse Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasına ilişkin kanunu derhal çıkaralım. Bunu bir an önce hayata geçirmek için sizden bir adım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.