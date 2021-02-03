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CHP'li eski vekiller Baydar ve Dudu, Karayalçın ve Çetin'i ziyaret etti

Eski CHP Milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu partideki son gelişmelerle ilgili eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ziyaret etti.

CHP'li eski vekiller Baydar ve Dudu, Karayalçın ve Çetin'i ziyaret etti
AA

İlk ziyaret Karayalçın'ın ofisinde gerçekleşti. Bir saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Baydar, Türkiye'nin içinden geçtiği süreç ve CHP'de yaşanan durumlarla ilgili eski genel başkanlarla görüşme kararı aldıklarını söyledi.

Baydar, İstanbul'da Altan Öymen ile de bir araya geleceklerini belirterek, bu görüşmenin neticesini de paylaşacaklarını bildirdi.

Bundan sonraki sürecin ne olacağına ilişkin soru üzerine Baydar, "Onlarla ilgili herhangi bir şey söylememiz şu an uygun değil. İyi niyetli bir süreç takip ettiğimizi düşünüyorum. CHP, herkesin evidir. CHP, Atatürk tarafından kurulmuş bir partidir. Ve genel başkanlar, ondan sonra gelenler o koltukta vekaleten oturmaktadırlar. Biz kimsenin CHP'den daha büyük olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Mevlüt Dudu ise "Biz tarihi bir sorumluluğu üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerin bitiminde yeniden kamuoyuyla paylaşacağız, hatta belki sayın genel başkanlar da bir takım paylaşımlarda bulunacaklardır. Ama şu söyleyeyim amacımız CHP'yi bir arada tutabilmenin yollarını araştırmak şeklinde özetleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Baydar ve Dudu, daha sonra TBMM'de eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i ziyaret etti.

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