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Girgin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı sırasında kürsüye "128 milyar dolar nerede?" yazılı döviz bıraktı.

Salgın döneminde, çalışanın işten çıkarılmasının ancak geçerli bir nedene dayandırıldığında mümkün olabildiğine işaret eden Girgin, 2020 yılında 177 bin işçinin Kod-29 bahanesiyle işten çıkarıldığını anlattı. Girgin, "İşçiler için kıyımın, kapının önüne konulmanın yeni adı Kod-29 oldu. İşten çıkarma yasağı, kötü niyetli işverence fırsata dönüştürüldü. Kod-29'a göre işten çıkarılan işçi, davayı kazanana kadar ihbar ve kıdem tazminatı alamadığı gibi işsizlik sigortasından da yararlanamıyor. Salgının ortasında ailesiyle birlikte açlığa terk ediliyor." diye konuştu.

SGK'nin, işten çıkış nedenlerinin her biri için yeni kodlar belirlediğini anlatan Girgin, "Bunca hak gaspına karşı denetim yapılmayacaksa kod değiştirmenin ne anlamı var? İşçilerin Kod-29 veya belirlenen yeni kodla atılmasının farkı nedir? SGK'nin yeni işten çıkış kodları hiçbir yaraya merhem olmamıştır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Girgin, Kod-29'un işveren tarafından kötü kullanımını önlemek için kanun teklifi sunduklarını da belirterek, düzenlemeyle hakkaniyetsiz ve adaletsiz durumların ortadan kaldırılmasının öngörüldüğünü kaydetti.