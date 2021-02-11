CHP'li Gürer:

AA

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Niğde'nin ilçelerini ve köyleri gezdiğini, üretici ve esnafın sorunlarını dinlediğini ancak çok ciddi bir mağduriyet olduğunu belirtti. "40 yıldır hiçbir dönem Niğde'de esnafın, çiftçinin bu kadar dert yandığını görmemiştim." diyen Gürer, üretici ve esnafın mağduriyetinin iktidar tarafından görülmesini temenni ettiğini söyledi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1928'de ekilebilir tarım arazisinin 6 milyon 500 bin hektar iken 1950'de 25 milyon, 1980'de 28 milyon hektara ulaştığını anlatan Gürer, AK Parti döneminde ise tarım alanlarında daralma yaşandığını öne sürdü. Gürer, 2010'da 24 milyon 300 bin hektar tarım arazisinin 2019'da 23 milyon 100 bin hektara düştüğünü iddia ederek bu verinin 2021 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nın 163. sayfasında yer aldığını söyledi.

"Tarım arazilerini hızla kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulunan Gürer, çiftçi kayıt sistemine dahil 2 milyon 800 binin üzerindeki çiftçi sayısının 2 milyonun altına düştüğünü bildirdi. Gürer, ayrıca ziraat odası kıstas alındığında 4 milyona yakın çiftçinin de önemli ölçüde tarımdan uzaklaştığını ileri sürdü.

Tarım Kredi Kooperatifine, bankalara çiftçilerin 180 milyar liraya yakın borcu olduğunu anlatan Gürer, bu borçların 5 hasat dönemince ötelenip faizlerin silinmesini ve yeni kredilerin sağlanmasını istedi.

Çiftçinin kulağının Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda olduğunu belirten Gürer, üreticinin karamsar olduğunu savundu. Gürer, patatesin yüzde 15-17'sinin Niğde'de üretildiğini ve 1 liraya üretilen ancak 60 kuruşa satılamayan ürünün depolarda beklediğini, çimlenme sıkıntısı yaşanabileceğini dile getirerek bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifinin devreye sokulması gerektiğini bildirdi.

İktidarın çiftçi sorunlarına duyarsız kaldığını ileri süren Gürer, "Çiftçiler 'Ay'a kim gitsin?' sorusuna 'Tarım Bakanı gitsin' diyor ama Tarım Bakanı ile sorun çözülmüyor. Tarım Bakanı istifa etse yerine gelenin de ne yapacağı aşağı yukarı belli. Çünkü 18 yıllık tarım politikalarında çiftçinin lehine bir çalışma olmadı." dedi.

Alanda çok üzücü bir durum olduğunu savunan Gürer, iktidarın bu sorunları yerinde görmesinde fayda olduğunu kaydetti.