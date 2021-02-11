CHP'li Gürer:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

CHP'li Gürer: "Çiftçiler 'Ay'a kim gitsin' sorusuna 'Tarım Bakanı gitsin' diyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın çiftçi sorunlarına duyarsız kaldığını ileri sürerek "Çiftçiler 'Ay'a kim gitsin?' sorusuna 'Tarım Bakanı gitsin.' diyor." diye konuştu.

CHP'li Gürer:
AA

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Niğde'nin ilçelerini ve köyleri gezdiğini, üretici ve esnafın sorunlarını dinlediğini ancak çok ciddi bir mağduriyet olduğunu belirtti. "40 yıldır hiçbir dönem Niğde'de esnafın, çiftçinin bu kadar dert yandığını görmemiştim." diyen Gürer, üretici ve esnafın mağduriyetinin iktidar tarafından görülmesini temenni ettiğini söyledi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1928'de ekilebilir tarım arazisinin 6 milyon 500 bin hektar iken 1950'de 25 milyon, 1980'de 28 milyon hektara ulaştığını anlatan Gürer, AK Parti döneminde ise tarım alanlarında daralma yaşandığını öne sürdü. Gürer, 2010'da 24 milyon 300 bin hektar tarım arazisinin 2019'da 23 milyon 100 bin hektara düştüğünü iddia ederek bu verinin 2021 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nın 163. sayfasında yer aldığını söyledi.

"Tarım arazilerini hızla kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulunan Gürer, çiftçi kayıt sistemine dahil 2 milyon 800 binin üzerindeki çiftçi sayısının 2 milyonun altına düştüğünü bildirdi. Gürer, ayrıca ziraat odası kıstas alındığında 4 milyona yakın çiftçinin de önemli ölçüde tarımdan uzaklaştığını ileri sürdü.

Tarım Kredi Kooperatifine, bankalara çiftçilerin 180 milyar liraya yakın borcu olduğunu anlatan Gürer, bu borçların 5 hasat dönemince ötelenip faizlerin silinmesini ve yeni kredilerin sağlanmasını istedi.

Çiftçinin kulağının Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda olduğunu belirten Gürer, üreticinin karamsar olduğunu savundu. Gürer, patatesin yüzde 15-17'sinin Niğde'de üretildiğini ve 1 liraya üretilen ancak 60 kuruşa satılamayan ürünün depolarda beklediğini, çimlenme sıkıntısı yaşanabileceğini dile getirerek bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifinin devreye sokulması gerektiğini bildirdi.

İktidarın çiftçi sorunlarına duyarsız kaldığını ileri süren Gürer, "Çiftçiler 'Ay'a kim gitsin?' sorusuna 'Tarım Bakanı gitsin' diyor ama Tarım Bakanı ile sorun çözülmüyor. Tarım Bakanı istifa etse yerine gelenin de ne yapacağı aşağı yukarı belli. Çünkü 18 yıllık tarım politikalarında çiftçinin lehine bir çalışma olmadı." dedi.

Alanda çok üzücü bir durum olduğunu savunan Gürer, iktidarın bu sorunları yerinde görmesinde fayda olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ege Denizi'nde bir deprem daha! - Haberler
GÜNDEMEge Denizi'nde bir deprem daha!
Son dakika haberi Metropollerde eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı!
GÜNDEMMetropollerde eylem hazırlığındaki 3 terörist ...
ZEMHERİ! Son dakika: Kar kapıya dayandı! Sıcaklıklar 20 derece düşecek
GÜNDEMMeteoroloji duyurdu! 20 derece düşecek! 5 gün kar!
Son dakika: Şentop'tan Berberoğlu açıklaması
GÜNDEMŞentop'tan Berberoğlu açıklaması
Sarıyer'de 3 'değnekçi' yakalandı
GÜNDEMSarıyer'de 3 'değnekçi' yakalandı
İstanbul barajları doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ verileri
GÜNDEMİstanbul'da baraj doluluk oranları
1 milyon liralık lüks oto parçası ele geçirildi
GÜNDEM1 milyon liralık lüks oto parçası ele geçirildi
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasaklar kalktı mı?
GÜNDEMBu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
FERYAT! Son dakika: "Kızım intihar etmedi, astılar"
GÜNDEM"İntihar değil kızımı astılar!"