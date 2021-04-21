CHP'li Gürer:

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Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gece iki bakanın gittiğini, üç bakanın geldiğini belirterek, gelen üç bakanın partili kimliği dikkate alındığında, siyasi yönü ağır basanların atamasının yapıldığını söyledi.

Salgın döneminde gelirlerin düştüğünü, özellikle gıda giderinde artış olduğunu vurgulayan Gürer, vatandaşın tükettiği gıdanın içeriğinin denetlenerek, hileli ürün satışının önünün kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, çiftçilerin mutlu olduğu yönünde bir açıklamasının bulunduğunu aktararak, "Sanırım Sayın Bakan, Türkiye'deki verileri yeterince incelemiyor." diye konuştu.

Çiftçinin borcunun 2002'de 2,4 milyar lirayken bugünkü verilere göre 137 milyarı bankalara olmak üzere toplam 180 milyar lirayı bulduğunu dile getiren Gürer, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre 700 bin civarında, Ziraat Odası'nın üye rakamı göz önüne alındığında ise neredeyse 2 milyona yakın kişinin çiftçilik yapmayı bıraktığını iddia etti.

İthalata dayalı politikaların, Türkiye'de tarımı bitirdiğini savunan Gürer, "Türkiye tarımı sorunludur ve sıkıntılar giderek artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin kendi çiftçisine güvenmesinin ve üreticiyi desteklemesinin önemine dikkati çekti.

Patatesi çürüme aşamasındaki çiftçiye de afetlerde verilen destek gibi destek verilmesi gerektiğini belirten Gürer, modern sulama için kuyu suyu ruhsatı alınmadan çiftçiye kredi konusunda destek sağlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.