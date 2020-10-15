CHP'li Güzelmansur:

AA

Güzelmansur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay'da geçen ay meydana gelen ve 93 saatte kontrol altına alınan yangında 3 bin 500 hektarlık alanın kül olduğunu, bir ay sonra ise Belen ilçesinden başlayan, üç ilçe ve 13 mahallede etkili olan yangında da 100-150 hektarlık alanın zarar gördüğünü anımsattı.

Son yangının ardından yaptıkları hasar tespit çalışmalarında, 4 araç, 2 samanlık, 1 ahır, 1 antrepo, 8 fabrika, 1 çerçi deposu ve 33 evin tamamen yandığını, 13 evde kısmi hasar olduğunu, zeytinlik ve meyve bahçelerinin ciddi hasar gördüğünü belirlediklerini kaydeden Güzelmansur, "Hükümetten beklentimiz, bu hasarın maddi boyutunun sosyal devlet anlayışıyla hızla tespit ve telafisi yapılmasıdır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız." diye konuştu.

Hatay'da 2013-2019 yılları arasında 697 orman yangınında 3 bin 400 hektarlık alanın zarar gördüğünü, sadece bu iki yangında kül olan ormanlık alanın 3 bin 700 hektar olduğunu ifade eden Güzelmansur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatay yanıyor mu, yakılıyor mu? Kamuoyu bu soruya hükümetin net bir cevap vermesini bekliyor. Terör örgütünün bir saldırısı olarak bu yangınların kasıtlı çıkarıldığına dair bilgi ve görüntüler paylaşıldı. Sayın Bakan da son yangın için ciddi kasıt şüphesi olduğuna dair açıklama yaptı. Bu durumda ciddi kasıt açıklamasının neye dayanarak yapıldığını da şimdi soruşturmanın yönünün neden değiştiğini de kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. Bu yangınlar üzerinden provokatif çalışmalar yapanlara elbette izin verilmemelidir. Ancak ormanlarımızı ve dolayısıyla geleceğimizi, buradaki canlıları, evleri, fabrikaları, iş yerlerini eğer birileri yaktıysa bunların adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Bu yangınların faili meçhul olmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Hatay yangınlarının hiçbir noktası karanlıkta kalmayacak şekilde tüm boyutlarıyla kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz."

Güzelmansur, ağaçlandırma çalışmalarının tam yapılması için de tecrübeli ve bilgili ormancıların, akademisyenlerin, doğa ve çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti.