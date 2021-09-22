CHP'li İlgezdi'den grip aşısına ilişkin açıklama

AA

İlgezdi, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığının geçen sene gerekli girişimleri yapmadığı için grip aşısı sorunu yaşandığını savundu.

Grip aşısının salgın nedeniyle daha da önemli hale geldiğini aktaran İlgezdi, Bakanlığın hangi yaş ve riskli gruplara verileceğini belirlemediği için gelen grip aşılarının da depolarda beklediğini öne sürdü.

İlgezdi, şunları kaydetti:

"Grip mevsimi geldi ama 65 yaş üstü ve riskli gruplara yine aşı yapılamıyor. Bakanlık öncelikli grubu açıklamadığı için eldeki aşılar da vurulamıyor, depolarda bekliyor. Aşı için geç kalınıyor.

Bakanlık risk grupları ile yaş gruplarını belirlemediği için ödeme listesine alınmayan grip aşıları, en kritik durumdaki yurttaşlarımıza uygulanamıyor. Uzmanlar eğer yaygın grip aşısı uygulamada geç kalırsak Kovid-19 ile birlikte grip tablosunun çok ölümcül sonuçları olacağını defalarca ifade ettiler."

İlgezdi, ülkede en az 10 milyon grip aşısına ihtiyaç duyulduğunu, Sağlık Bakanlığının geçen sene bu rakamın ancak dörtte birini karşılayabildiğini iddia etti.

Grip aşısının SGK ödeme listesine alınması çağrısında bulunan İlgezdi, "Bu sene de hala ne kadar aşı anlaşması yapıldığı açıklanmadı. Grip aşısı SGK ödeme listesine de alınmadığı için eczanelerden 85 lira karşılığında alınabiliyor. Parası olana aşı mantığı ile salgınla mücadele edilemez." ifadesini kullandı.