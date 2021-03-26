CHP'li İlgezdi, tiyatrosuz bir 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nün burukluğunun yaşandığını belirtti

AA

İlgezdi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, tiyatrocuların salgın nedeniyle bir yıldan fazladır sahne alamadıklarını anımsattı.

Birçok sorunla başa çıkmaya çalışan tiyatrocuların, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği de olmadığı için tükendiğini savunan İlgezdi, "Pandemi bitse bile artık izleyecek tiyatro bulamayacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlığın her yıl verdiği özel tiyatro desteğinin "salgın nedeniyle veriliyormuş" gibi bir algı yaratıldığını ileri süren İlgezdi, "Destek için tiyatroların vergi ve SGK borcu olmaması şartı olduğu için pandemide tamamen kapanan, iş yapamayan tiyatroların borçsuz olması mümkün değildi. Birçok tiyatro bu desteğe bile başvuramadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, yıllarını tiyatroya veren duayen tiyatroculara destek vermediğini ancak tiyatro camiasının bilmediği kişilerce kurulan bazı firmalara destek olduğunu savunan İlgezdi, şunları kaydetti:

"Özel kopyalama harcı, yüzde 100 sanatçıların hakkı olan bir fon. Bakanlık yıllardır bu parayı birçok farklı alanda kullanıyordu. 2017 yılında bu fonun büyüklüğü 320 milyon lira. Şu an bu fonda çok daha fazla miktar bulunuyor ama açıklanmıyor. 500 milyon lira olduğunu tahmin ediyoruz. Bu fonu sahibi olan sanatçılar için kullanın çağrımızı bakanlık kabul etmedi."

İlgezdi, tiyatrosuz bir 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü geçirmenin burukluğunun yaşandığını belirterek, "Tiyatrocuların zaten onlarca sorunları vardı. Pandemi ile birlikte son bir yıldır da açlık ve yoklukla da baş başa bırakıldılar." ifadelerini kullandı.